La Grande-Bretagne abaisse son niveau d'alerte au coronavirus

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Les autorités sanitaires britanniques ont abaissé jeudi leur niveau d'alerte au COVID-19, citant la baisse graduelle de la pression sur le service de santé (NHS).

"Suivant les recommandations du Centre commun de biosécurité et à la lumière des données les plus récentes, les quatre médecins en chef du Royaume-Uni et le directeur médical de la NHS pour l'Angleterre sont convenus d'abaisser le niveau d'alerte du degré 5 au degré 4 pour toutes les nations", a déclaré le ministère britannique de la Santé dans un communiqué.

Les services de santé d'Angleterre, d'Ecosse, d'Irlande du Nord et du pays de Galles, les quatre "nations" britanniques, opèrent de façon autonome dans la plupart des cas.

"Les services de santé des quatre nations restent soumises à une pression significative avec un nombre élevé de patients hospitalisés. Cependant, grâce aux efforts de la population, nous voyons désormais ces chiffres diminuer de manière constante", ont observé les médecins en chef.

(Andy Bruce, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean Terzian)