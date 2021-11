La Géorgie propose de transférer l'ex-président Saakachvili vers un hôpital militaire

MOSCOU (Reuters) - L'ancien président géorgien Mikhaïl Saakachvili, qui observe une grève de la faim depuis son retour d'exil début octobre, pourrait être transféré vers un hôpital militaire à Gori (Est), a déclaré une porte-parole du ministère de la Justice vendredi.

La porte-parole a ajouté qu'elle ignorait quand le transfert aurait lieu et que Saakachvili, qui a demandé à être admis dans un hôpital civil, avait le droit de refuser.

"Maintenant, tout dépend de lui. (...) La santé et la vie de Saakachvili seront protégées au maximum par l'État", a affirmé pour sa part le ministre géorgien de la Justice, Rati Bregadze, selon des propos rapportés par le service géorgien de l'agence Sputnik.

Le Bureau du défenseur public, l'institution de protection des droits de l'homme en Géorgie, a déclaré mercredi que Saakachvili était maltraité par les autres détenus de l'hôpital-prison de Tbilissi où il se trouve, et devait être transféré en soins intensifs afin de limiter les risques liés à plus d'un mois et demi de grève de la faim.

Arrêté le 1er octobre après être rentré en Géorgie pour rallier l'opposition à la veille d'élections locales, Mikhaïl Saakachvili avait dans un premier temps été emprisonné à Roustavi, au sud-est de Tbilissi, avant d'être admis début novembre dans un hôpital-prison de la capitale.

Cet ancien chef de l'opposition géorgienne - un des protagonistes de la "Révolution des roses" en 2003 dans l'ancienne république soviétique puis président de 2004 à 2013 - a été condamné en 2018 par contumace à six ans d'emprisonnement pour "abus de pouvoir", une condamnation qu'il conteste.

Jeudi, les États-Unis ont demandé à ce qu'il soit traité "équitablement et avec dignité" et ont déclaré suivre sa situation de près.

(Reportage Anastasia Teterevleva et Alexander Marrow, rédigé par Mark Trevelyan; version française Valentine Baldassari, édité par Sophie Louet)