La géopolitique et les rendements font plier l'Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes déclinent à l'ouverture jeudi, dans un contexte d'aversion au risque et d'inquiétude sur la trajectoire des taux aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 recule de 1,08% à 6.891,05 points vers 07h17 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,26%, contre 0,68% pour le FTSE, à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 0,68%, l'EuroStoxx 50 0,44% et le Stoxx 600 0,78%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en baisse, le Dow Jones étant attendu en baisse de 0,14%, contre un repli de 0,15% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,10% pour le Nasdaq. Les tensions au Moyen Orient, qui ne montrent aucun signe d'apaisement après le bombardement d'un hôpital de Gaza mardi soir, pèsent sur l'appétit au risque et poussent les investisseurs à favoriser les actifs sûrs, comme l'or ou le dollar. Les actions sont par ailleurs sous la pression de rendements longs américains toujours en hausse, à leur plus haut depuis 16 ans alors que les marchés se repositionnent pour un scénario de taux restrictifs plus longtemps. "Défiant les tensions géopolitiques, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont atteint de nouveaux sommets pour ce cycle, mais il pourrait bien ne s'agir que de points d'étape avant une progression encore plus forte", souligne ING. Aux valeurs, Renault est en recul de 5,24%, lanterne rouge du CAC 40 après la publication de ses chiffres trimestriels, le groupe ayant évoqué une aggravation de l'effet devises sur son chiffre d'affaires. Pernod Ricard est en tête du CAC 40 et l'une des rares valeurs de l'indice dans le vert, en hausse de 3,56%, alors que le groupe a dit tabler sur une croissance de ses revenus annuels en dépit d'un recul de son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2023-2024. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)