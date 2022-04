La GB va mettre fin aux importations de charbon russe, gèle les actifs de banques

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne a annoncé mercredi le gel des actifs de la principale banque russe, Sberbank, et qu'elle allait arrêter d'ici la fin de l'année les importations de charbon russe dans le cadre de nouvelles sanctions coordonnées avec ses alliés occidentaux afin de sevrer "la machine de guerre" de Poutine.

Huit oligarques supplémentaires, présents dans des industries comme le pétrole, le gaz et les diamants, sont aussi sanctionnés, a indiqué le gouvernement britannique.

Londres va par ailleurs interdire les investissements en Russie, qui totalisaient plus de 11 milliards de livres (13,2 milliards d'euros environ) en 2020, et l'exportation d'équipements clé de raffinement pétrolier et de catalyseurs.

"Notre dernier train de mesures va mettre fin aux importations britanniques d'énergie russe et sanctionne davantage d'individus et entreprises, pour décimer la machine de guerre (du président russe Vladimir) Poutine", a déclaré la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss.

Il s'agit du cinquième ensemble de sanctions pris par la Grande-Bretagne contre la Russie, dans la foulée d'informations faisant état de l'assassinat de civils et la découverte de fosses communes dans la ville ukrainienne de Boutcha, près de la capitale Kyiv.

(Reportage Paul Sandle; version française Jean Terzian, édité par Matthieu Protard)