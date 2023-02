La GB et l'UE règlent le contentieux nord-irlandais

LONDRES, 1er février (Reuters) - La Grande-Bretagne et l'Union européenne ont trouvé un accord visant à régler le contentieux sur le protocole nord-irlandais, a rapporté mardi The Times.

Selon le journal, Bruxelles et Londres sont convenus d'un projet qui mettrait fin au contrôle systématique des produits arrivant en Irlande du Nord.

L'exécutif européen a par ailleurs accepté que la Cour européenne de justice (CEJ) puisse être saisie sur des dossiers nord-irlandais seulement si des tribunaux locaux la sollicitaient, a indiqué The Times.

Une source au sein du gouvernement britannique a toutefois déclaré à Reuters qu'aucun accord n'avait été trouvé et que les négociations se poursuivaient.

Un porte-parole du gouvernement a indiqué que la priorité de Londres était de protéger l'accord de paix du Vendredi Saint et la stabilité en Irlande du Nord et sur le marché intérieur britannique.

"Nous tenons actuellement des discussions intensives avec l'UE afin de résoudre ces problèmes", a ajouté le porte-parole.

Des progrès ont récemment été enregistrés dans les discussions entre Londres, Bruxelles, Belfast et Dublin portant sur les règles régissant le commerce post-Brexit avec l'Irlande du Nord.

Un haut représentant britannique, cité par le journal sous couvert d'anonymat, a déclaré que les grandes lignes d'un accord étaient fixées et qu'il appartenait désormais au Premier ministre britannique Rishi Sunak de valider ou non le projet. (Reportage William Schomberg, avec la contribution d'Elizabeth Piper et Juby Babu; version française Camille Raynaud)