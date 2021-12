La GB et l'Australie signent un accord de libre-échange

LONDRES/SYDNEY, 17 décembre (Reuters) - La Grande-Bretagne et l'Australie ont signé jeudi un accord de libre-échange qui pourrait augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays de plus de 10 milliards de livres (11.76 milliards d'euros).

L'accord prévoit l'élimination des droits de douane, l'ouverture de certains secteurs, comme celui de l'agriculture, et la facilitation des déplacements entre les deux pays pour les professionnels du secteur des services.

"C'est l'accord de libre-échange le plus complet et le plus ambitieux que l'Australie ait conclu à ce jour avec un autre pays, à l'exception de la Nouvelle-Zélande", ont déclaré le Premier ministre australien Scott Morrison et le ministre australien du Commerce Dan Tehan dans un communiqué conjoint.

La Chine est le premier partenaire commercial de l'Australie, mais un différend diplomatique a conduit Pékin à imposer des sanctions sur plusieurs produits agricoles australiens l'année dernière. Cela a incité le gouvernement de Canberra à demander aux exportateurs de réduire leur dépendance à l'égard de Pékin.

L'accord avec la Grande-Bretagne "créera de nouvelles opportunités pour les travailleurs, les jeunes et les entreprises et renforcera encore les relations spéciales entre nos deux pays", a déclaré Scott Morrison.

Les droits de douane seront éliminés sur 99% des marchandises australiennes exportées vers la Grande-Bretagne.

Les entreprises britanniques seront encouragées à investir en Australie, et un programme de vacances-travail sera étendu pour permettre aux Australiens âgés de 35 ans et moins de travailler en Grande-Bretagne pendant trois ans.

Le total des échanges de biens et de services entre la Grande-Bretagne et l'Australie s'élevait à 14,5 milliards de livres pour l'année se terminant en juin 2021, l'Australie étant le 21e partenaire commercial de la Grande-Bretagne et représentant 1,2% du total des échanges britanniques. (Reportage William James et Kirsty Needham; version française Camille Raynaud)