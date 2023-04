La fusée Starship de SpaceX s'élance avant d'exploser en plein vol

Crédit photo © Reuters

BOCA CHICA, TEXAS (Reuters) - SpaceX, la société aérospatiale d'Elon Musk, a réussi jeudi à lancer pour la première fois son nouveau système de fusée Starship pour un vol d'essai spatial sans équipage qui s'est achevé quelques minutes plus tard par l'explosion du véhicule dans le ciel. La fusée à deux étages a décollé du centre d'essais Starbase au Texas pour un vol qui devait durer au mieux 90 minutes, selon les prévisions de SpaceX. La retransmission du décollage en direct a montré la fusée s'élevant de la tour de lancement dans le ciel matinal, mais quatre minutes après le décollage, l'étage supérieur de la fusée n'a pas réussi à se séparer comme prévu de l'étage inférieur et le véhicule s'est retourné avant d'exploser. Le vaisseau spatial a atteint une altitude maximale d'environ 32 km avant de se désintégrer. En dépit de l'explosion, les responsables de SpaceX se sont félicités du décollage de la fusée, qualifiant le vol d'essai de réussi. Elon Musk, fondateur et directeur général de SpaceX, a déclaré sur Twitter que le prochain lancement d'essai du Starship aurait lieu "dans quelques mois". "Félicitations à l'équipe @SpaceX pour ce lancement d'essai passionnant de Starship ! Nous avons beaucoup appris pour le prochain lancement d'essai dans quelques mois", a-t-il déclaré sur Twitter. (Reportage Joe Skipper à Boca Chica, Texas, avec la contribution de Steve Gorman à Los Angeles ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)