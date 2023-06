La fumée des incendies au Canada envahit l'est des Etats-Unis

La fumée des incendies au Canada envahit l'est des Etats-Unis













Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - Une douzaine d'États de la côte Est des Etats-Unis ont émis mercredi des alertes sur la qualité de l'air en raison de la fumée dégagée par les centaines de feux de forêt qui ravagent l'est du Canada. Du Vermont à la Caroline du Sud, les autorités sanitaires ont averti que les particules fines présentes dans l'atmosphère pourraient dépasser des niveaux nuisibles à la santé et engendrer des difficultés respiratoires pour les habitants, qui ont été invités à limiter le temps passé à l'extérieur. La saison des feux de forêt a démarré de manière inhabituellement précoce et intense au Canada en raison de conditions persistantes de chaleur et de sécheresse. Des incendies se sont déclarés dans la quasi-totalité des dix provinces et territoires du pays, le Québec étant la province la plus touchée. Environ 3,3 millions d'hectares ont déjà brûlé - quelque 13 fois la moyenne décennale - et plus de 120.000 personnes ont été temporairement contraintes de quitter leur domicile. (Reportage Tyler Clifford à New York et Denny Thomas au Canada ; version française Lina Golovnya)