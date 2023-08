La fumée de feux de forêt envahit une ville dans l'Extrême-Orient russe

IAKOUTSK, RUSSIE, 9 août (Reuters) - Les fumées des incendies qui font rage dans l'Extrême-Orient Russe ont envahi la ville de Iakoutsk, obligeant ses habitants à fermer portes et fenêtres et à porter des masques, malgré la chaleur estivale. L'état d'urgence a été déclaré dans sept régions de Russie en raison des incendies, selon le service forestier russe, qui rassemble les données satellitaires sur les incendies. Environ 4.000 personnes participent à la lutte contre les incendies. Les zones les plus touchées sont la vaste région de Iakoutie, également appelée République de Sakha, suivie des régions de Khabarovsk, Amour et Krasnoïarsk. Le vice-ministre de l'Écologie et des Forêts en Iakoutie, Andrei Konoplyov, a déclaré mercredi à Reuters TV qu'il y avait actuellement 111 incendies de forêt rien que dans sa région, couvrant 1.800 km(2). "À cause de la fumée, nous ne pouvons pas ouvrir les fenêtres de la maison ou de la voiture. Seules les personnes équipées de climatiseurs et de ventilateurs sont épargnées", a raconté Lyoubov Kolesova, une habitante de Iakoutsk. "En fait, c'est un peu plus facile dans les rues aujourd'hui à cause du vent mais quand on reste au même endroit ou à la maison, ce n'est pas très confortable", a-t-elle ajouté. La Russie abrite plus d'un cinquième des forêts de la planète, qui jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat mondial. Ses forêts boréales, aussi appelées "taïga", sont composées principalement de bouleaux, de pins, d'épicéas et de sapins, et constituent la plus grande région forestière du monde, couvrant une superficie environ quatre fois supérieure à celle de l'Inde. (Rédigé par Guy Faulconbridge ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)