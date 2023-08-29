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La fréquentation des aéroports du réseau Vinci Airports progresse de 21,3% en juillet

La fréquentation des aéroports du réseau Vinci Airports progresse de 21,3% en juillet
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29 août (Reuters) - Vinci SA:

* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN JUILLET 2023

* ÉVOLUTION DU TRAFIC PASSAGERS DE VINCI AIRPORT EN HAUSSE DE 21,3% EN JUILLET (VARIATION 2023/2022)

* LE TRAFIC PASSAGERS DES AÉROPORTS GÉRÉS PAR VINCI AIRPORTS A CONTINUÉ DE SE REDRESSER EN JUILLET : IL ATTEINT 96,4 % DE SON NIVEAU DE 2019

* LE TRAFIC DE VINCI AUTOROUTES, TOUS TYPES DE VÉHICULES CONFONDUS, EST RESTÉ STABLE AU MOIS DE JUILLET

* HORS AÉROPORTS ASIATIQUES, LE TRAFIC DÉPASSE SON NIVEAU D'AVANT CRISE SANITAIRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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