La fréquentation des aéroports du réseau Vinci Airports progresse de 21,3% en juillet

29 août (Reuters) - Vinci SA: * TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN JUILLET 2023 * ÉVOLUTION DU TRAFIC PASSAGERS DE VINCI AIRPORT EN HAUSSE DE 21,3% EN JUILLET (VARIATION 2023/2022) * LE TRAFIC PASSAGERS DES AÉROPORTS GÉRÉS PAR VINCI AIRPORTS A CONTINUÉ DE SE REDRESSER EN JUILLET : IL ATTEINT 96,4 % DE SON NIVEAU DE 2019 * LE TRAFIC DE VINCI AUTOROUTES, TOUS TYPES DE VÉHICULES CONFONDUS, EST RESTÉ STABLE AU MOIS DE JUILLET * HORS AÉROPORTS ASIATIQUES, LE TRAFIC DÉPASSE SON NIVEAU D'AVANT CRISE SANITAIRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)