La fréquentation des aéroports du réseau Vinci Airports progresse de 21,3% en juillet
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29 août (Reuters) - Vinci SA:
* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN JUILLET 2023
* ÉVOLUTION DU TRAFIC PASSAGERS DE VINCI AIRPORT EN HAUSSE DE 21,3% EN JUILLET (VARIATION 2023/2022)
* LE TRAFIC PASSAGERS DES AÉROPORTS GÉRÉS PAR VINCI AIRPORTS A CONTINUÉ DE SE REDRESSER EN JUILLET : IL ATTEINT 96,4 % DE SON NIVEAU DE 2019
* LE TRAFIC DE VINCI AUTOROUTES, TOUS TYPES DE VÉHICULES CONFONDUS, EST RESTÉ STABLE AU MOIS DE JUILLET
* HORS AÉROPORTS ASIATIQUES, LE TRAFIC DÉPASSE SON NIVEAU D'AVANT CRISE SANITAIRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)