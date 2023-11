La fréquentation des aéroports du réseau Vinci Airports progresse de 19,1% en octobre

14 novembre (Reuters) - Vinci SA: * TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN OCTOBRE 2023 * TRAFIC VINCI AUTOROUTES EN OCTOBRE: +5,4 % SUR UN AN * TRAFIC VINCI AIRPORTS EN OCTOBRE: +19,1 % SUR UN AN; +2,6% VERSUS OCTOBRE 2019 * VINCI AUTOROUTES: EN CUMUL SUR LES DIX PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE, LE TRAFIC TOUS VÉHICULES CONFONDUS PROGRESSE, PORTÉ PAR LE TRAFIC DES VÉHICULES LÉGERS * LE TRAFIC PASSAGERS DE VINCI AIRPORTS ATTEINT DE NOUVEAUX RECORDS AU PORTUGAL, EN SERBIE, AU MEXIQUE ET EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE * LE TRAFIC DU RÉSEAU DE VINCI AIRPORTS DÉPASSE EN OCTOBRE, POUR LA PREMIÈRE FOIS, SON NIVEAU D'AVANT CRISE SANITAIRE * AU ROYAUME-UNI ET AU JAPON, LE TRAFIC DE VINCI AIRPORTS SE RAPPROCHE DE SON NIVEAU DE 2019 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)