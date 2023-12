La fréquentation des aéroports du réseau Vinci Airports progresse de 16,1% en novembre

La fréquentation des aéroports du réseau Vinci Airports progresse de 16,1% en novembre













14 décembre (Reuters) - Vinci SA: * TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN NOVEMBRE 2023 * LE TRAFIC DE VINCI AUTOROUTES ENREGISTRE UN LÉGER RECUL AU MOIS DE NOVEMBRE * TRAFIC NOVEMBRE VINCI AUTOROUTES: -2% SUR UN AN * TRAFIC NOVEMBRE VINCI AÉROPORTS: +16,1% SUR UN AN * EN NOVEMBRE, LE TRAFIC PASSAGERS DES AÉROPORTS GÉRÉS PAR VINCI AIRPORTS EST LÉGÈREMENT INFÉRIEUR À SON NIVEAU DE 2019 * LE TRAFIC PASSAGER DES AÉROPORTS S'EST CONTRACTÉ EN FRANCE, AU ROYAUME-UNI ET EN ASIE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)