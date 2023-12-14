La fréquentation des aéroports du réseau Vinci Airports progresse de 16,1% en novembre
14 décembre (Reuters) - Vinci SA:
* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN NOVEMBRE 2023
* LE TRAFIC DE VINCI AUTOROUTES ENREGISTRE UN LÉGER RECUL AU MOIS DE NOVEMBRE
* TRAFIC NOVEMBRE VINCI AUTOROUTES: -2% SUR UN AN
* TRAFIC NOVEMBRE VINCI AÉROPORTS: +16,1% SUR UN AN
* EN NOVEMBRE, LE TRAFIC PASSAGERS DES AÉROPORTS GÉRÉS PAR VINCI AIRPORTS EST LÉGÈREMENT INFÉRIEUR À SON NIVEAU DE 2019
* LE TRAFIC PASSAGER DES AÉROPORTS S'EST CONTRACTÉ EN FRANCE, AU ROYAUME-UNI ET EN ASIE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)