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La fréquentation des aéroports du réseau Vinci Airports progresse de 16,1% en novembre

La fréquentation des aéroports du réseau Vinci Airports progresse de 16,1% en novembre

14 décembre (Reuters) - Vinci SA:

* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN NOVEMBRE 2023

* LE TRAFIC DE VINCI AUTOROUTES ENREGISTRE UN LÉGER RECUL AU MOIS DE NOVEMBRE

* TRAFIC NOVEMBRE VINCI AUTOROUTES: -2% SUR UN AN

* TRAFIC NOVEMBRE VINCI AÉROPORTS: +16,1% SUR UN AN

* EN NOVEMBRE, LE TRAFIC PASSAGERS DES AÉROPORTS GÉRÉS PAR VINCI AIRPORTS EST LÉGÈREMENT INFÉRIEUR À SON NIVEAU DE 2019

* LE TRAFIC PASSAGER DES AÉROPORTS S'EST CONTRACTÉ EN FRANCE, AU ROYAUME-UNI ET EN ASIE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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