La frégate Languedoc abat un drone tiré par les rebelles houthis du Yémen en mer Rouge

Crédit photo © Reuters

par Phil Stewart WASHINGTON (Reuters) - La frégate Languedoc de la marine française en mission en mer Rouge a abattu un drone tiré par les rebelles houthis du Yémen qui menaçait directement un navire battant pavillon norvégien, a déclaré mardi le ministère des Armées dans un communiqué. "La FREMM Languedoc qui patrouillait dans la zone a intercepté et détruit un drone menaçant directement le STRINDA. La FREMM s’est ensuite placée en protection du bâtiment touché, empêchant la tentative de détournement du navire", a déclaré le ministère français des Armées. Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué mardi une opération militaire contre le pétrolier norvégien STRINDA, dans le cadre d'une campagne de protestation organisée en réponse au siège de Gaza par Israël. Un missile de croisière antinavire lancé depuis une zone du Yémen contrôlée par les Houthis a atteint un pétrolier commercial, provoquant un incendie et des dégâts, sans faire de victimes, a déclaré lundi l'armée américaine dans un communiqué. Le groupe a visé le pétrolier avec une roquette après que l'équipage a refusé de répondre à tous les avertissements, a indiqué Yehia Sareea, porte-parole militaire des Houthis, lors d'une allocution télévisé. L'attaque contre le pétrolier STRINDA est survenue vers 21h00 GMT à une centaine de kilomètres au nord du détroit de Bab el Mandeb qui relie la mer Rouge et le Golfe d'Aden, a dit à Reuters un représentant américain. D'après un autre représentant américain, le pétrolier a été en mesure de se déplacer par ses propres moyens dans les heures ayant suivi l'attaque. Aucun navire américain n'était présent dans la zone au moment de l'attaque mais un bâtiment de guerre de la marine américaine, l'USS Mason, a répondu à l'appel de détresse du STRINDA pour lui porter assistance, a fait savoir le commandement central de l'armée américaine, qui supervise les troupes américaines au Moyen-Orient, dans un communiqué diffusé sur le réseau social X (anciennement Twitter). L'attaque a provoqué un incendie et des dégâts, mais n'a pas fait de victimes, a rapporté l'armée américaine dans un communiqué. Selon le porte-parole des Houthis, le groupe a réussi à entraver le passage de plusieurs navires ces derniers jours, agissant en soutien aux Palestiniens. Le pétrolier, sous pavillon norvégien, est détenu par Mowinckel Chemical Tankers. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès du groupe norvégien. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les Houthis ont attaqué des navires utilisant les importantes routes de livraison de la région et tiré des drones ainsi que des missiles en direction d'Israël, disant soutenir ainsi les Palestiniens. Le mouvement chiite aligné sur l'Iran, qui a indiqué qu'il continuerait ses attaques tant qu'Israël ne stopperait pas son offensive dans la bande de Gaza, a annoncé samedi qu'il ciblerait tous les navires faisant route vers Israël, peu importe leur origine, et prévenu les entreprises de livraison internationales de ne pas utiliser les ports israéliens. Selon les données de la firme spécialisée Kpler, le pétrolier STRINDA était en route pour Venise en Italie après avoir chargé de l'huile végétale et des biocarburants en Malaisie. On ne sait pas dans l'immédiat si le navire a un quelconque lien avec Israël. (Reportage Phil Stewart, avec Trixie Yap et Florence Tan; version française Jean Terzian, Augustin Turpin et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)