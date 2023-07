La France voit une opportunité de développer des liens de défense avec le Qatar

PARIS (Reuters) - La France et le Qatar ont une volonté partagée de développer un partenariat de défense sur les bases de la coopération déjà en place pour les avions de chasse Rafale, a déclaré mardi une source au ministère français de la Défense, quelques jours après un déplacement de Sébastien Lecornu à Doha. Les deux pays ont signé en 2015 un premier accord pour la livraison de 24 Rafale au Qatar, avant que celui-ci place en 2017 une nouvelle commande pour acquérir 12 appareils supplémentaires, sur fond de rapprochement commercial, politique et en matière de défense entre Paris et Doha. Alors que Sébastien Lecornu s'est entretenu la semaine dernière au Qatar avec l'émir Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, des représentants français ont indiqué avoir eu le sentiment que Doha était satisfait de ses commandes de Rafale et avait la volonté de renforcer le partenariat bilatéral. D'après la source, cela pourrait se concrétiser par une commande supplémentaire de ces appareils produits par Dassault ou une mise à niveau de la flotte existante. Le Qatar n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Selon La Tribune, qui n'a pas cité ses sources, Doha envisage d'acquérir 24 Rafale supplémentaires et, potentiellement, de doter sa flotte actuelle des dernières technologies. La source a refusé de confirmer la teneur de cet article. Dans un communiqué publié vendredi, le ministère français de la Défense a rapporté que les discussions avec le Qatar ont porté principalement "sur le renforcement du partenariat stratégique" entre les deux pays, "fondé sur une coopération diplomatique, opérationnelle et industrielle". L'Inde a approuvé plus tôt ce mois-ci l'acquisition de 26 avions Rafale, dernière en date d'une série de commandes obtenues par Dassault qui a signé l'an dernier un contrat avec les Emirats arabes unis sur 80 appareils. (Reportage John Irish, rédigé par Jean Terzian)