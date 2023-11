La France "vivement préoccupée" par les opérations israéliennes à Al Chifa

PARIS (Reuters) - La France est "très vivement préoccupée" par les opérations militaires israéliennes dans l'hôpital Al Chifa de Gaza, estimant que "la population palestinienne n'a pas à payer pour les crimes du Hamas", a déclaré mercredi le Quai d'Orsay. Paris "rappelle la nécessité absolue pour Israël de se conformer au droit international humanitaire, qui prévoit tout particulièrement la protection des infrastructures hospitalières et impose en tout temps et en tous lieux des principes clairs de distinction, de nécessité, de proportionnalité et de précaution", a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d'un point de presse. "La population palestinienne n'a pas à payer pour les crimes du Hamas, et encore moins les personnes vulnérables, blessées ou malades et les personnels humanitaires qui poursuivent courageusement leur travail dans des conditions extrêmement dangereuses", a-t-elle ajouté. L'armée israélienne est entrée mercredi dans l'hôpital Al Chifa de Gaza, après plusieurs jours de siège qui ont provoqué l'inquiétude de la communauté internationale quant à l'état de santé des milliers de civils réfugiés dans l'enceinte du plus grand établissement hospitalier de la ville. (Jean-Stéphane Brosse pour le service français, édité par Kate Entringer)