La France va recruter des étudiants pour les tests salivaires dans les écoles

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France va recruter 1.700 étudiants pour venir en aide aux personnels mobilisés pour effectuer des tests salivaires dans les écoles dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, a annoncé mardi le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer.

"A partir d'aujourd'hui, nous allons recruter 1.700 médiateurs, des étudiants en médecine, en pharmacie, de façon à appuyer les personnels mobilisés pour les tests salivaires", a déclaré Jean-Michel Blanquer sur France Inter, précisant que ces recrutements s'étaleraient jusqu'à la fin juin.

Le ministre de l'Education nationale a fixé lundi un objectif de 300.000 tests salivaires par semaine dans les écoles à partir de la mi-mars. Ceux-ci seront effectués par les infirmières scolaires et d'autres personnels de santé.

Le nombre de tests s'est établi à moins de 10.000 la semaine dernière et sera compris cette semaine entre 50.000 et 80.000 dans la zone C, où les vacances viennent de s'achever, a précisé Jean-Michel Blanquer.

(Jean-Stéphane Brosse)