La France va produire 78 canons Caesar pour l'Ukraine en 2024 dit Lecornu

PARIS, 18 janvier (Reuters) - La France va produire cette année 78 canons Caesar pour l'armée ukrainienne, dont Paris souhaite partager la facture avec ses partenaires européens et ses alliés, a déclaré jeudi le ministre des Armées. Sébastien Lecornu a précisé sur France Inter que cette initiative était rendue possible par le fait que Nexter, qui fabrique le Caesar, a réduit depuis le début de la guerre en Ukraine le temps de production de ses canons de 30 à 15 mois. "Il y en a actuellement 49 en Ukraine, qui ont permis des succès tactiques. Notre initiative vise à produire 78 canons Caesar en 2024, en incitant les Européens et nos alliés à se partager cette facture", a déclaré Sébastien Lecornu dans une interview publiée par Le Parisien. Pour amorcer cette initiative, "l'Ukraine vient d'acheter 6 Caesar sur fonds propres", a rappelé le ministre des Armées, qui va s'entretenir dans la journée avec son homologue ukrainien Rustem Umerov. Fleuron de l'artillerie française, le canon automoteur à longue portée Caesar coûte entre trois et quatre millions d'euros, a précisé Sébastien Lecornu, un coût qu'il a jugé "supportable" pour les alliés de Paris alors que "la logique de cession de matériels prélevés sur les stocks des armées touche à sa fin". Sébastien Lecornu a par ailleurs indiqué que la livraison à l'Ukraine de la quarantaine de missiles de croisière SCALP supplémentaires promis par le président Emmanuel Macron débuterait prochainement et se poursuivrait tout au long de l'année, selon un calendrier qu'il n'a pas souhaité préciser. (Rédigé par Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)