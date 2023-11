La France va organiser une conférence internationale pour Gaza

La France va organiser une conférence internationale pour Gaza













PARIS, 3 novembre (Reuters) - La France organisera le 9 novembre une conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza le 9 novembre, ont indiqué vendredi trois sources diplomatiques. La conférence, à laquelle seront conviés des chefs d'Etat, des gouvernements et des ministres des Affaires étrangères, portera sur des questions telles que les moyens de mobiliser de fonds, de fournir une aide d'urgence ou du rétablissement de l'approvisionnement en eau, en carburant et en électricité dans l'enclave. L'assistance aux personnes blessées de Gaza, grâce notamment à l'éventuelle mise en place de corridors maritimes, sera également abordée, ont indiqué deux diplomates. L'Autorité palestinienne sera présente, mais Israël ne devrait pas être invité, ont précisé les diplomates. Le ministère français des Affaires étrangères n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (Reportage John Irish; version française Camille Raynaud, édité par Zhifan Liu)