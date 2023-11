La France va fournir des véhicules blindés à l'armée libanaise dit Lecornu

PARIS, 6 novembre (Reuters) - La France enverra plusieurs dizaines de véhicules blindés à l'armée libanaise afin qu'elle puisse mener à bien ses missions de patrouille dans le pays, a déclaré lundi le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu. S'adressant au journal libanais L'Orient-Le Jour après une visite dans le pays, le ministre a déclaré qu'il était vital de renforcer l'armée libanaise afin qu'elle puisse se coordonner avec la force de maintien de la paix des Nations Unies dans un contexte de tensions croissantes entre le Hezbollah et Israël au Sud-Liban. "Nous allons poursuivre notre partenariat en matière d'équipements, notamment pour le transport de troupes sous blindage qui est clé pour maintenir les patrouilles: plusieurs dizaines de véhicules avant blindés (VAB) vont être donnés aux forces armées libanaises prochainement", indique Sébastien Lecornu. "Notre soutien à l'armée libanaise s'inscrit dans le temps long, quelles que soient les difficultés du moment", ajoute-t-il. Quelque 700 soldats français font partie de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul), créée en 1978 à la suite de violences à la frontière israélo-libanaise. (Reportage de John Irish, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)