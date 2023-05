"La France va former des pilotes ukrainiens" dit Emmanuel Macron

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France va commencer à former des pilotes ukrainiens et continuer à aider l'armée de Kyiv à préparer sa contre-offensive pour repousser les forces d'invasion russes, a annoncé lundi le président Emmanuel Macron

"Nous avons ouvert la porte pour former des pilotes", a déclaré le président lors d'une interview sur TF1, précisant que ces formations pourraient commencer "dès maintenant" mais que la France n'entendait pas pour le moment fournir des avions de chasse à l'Ukraine. "Nous avons décidé aussi et surtout maintenant, de bâtir avec les Ukrainiens à l'est du pays, des éléments pour former leurs troupes, former les bataillons qui seront en charge de mener la contre-offensive et de résister et de réparer les véhicules, les camions", a poursuivi le chef de l'Etat. La France va également livrer d'autres matériels, dont des missiles avec une portée permettant à l'Ukraine de mener sa contre-offensive, a ajouté Emmanuel Macron. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)