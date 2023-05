La France va équiper l'Ukraine de dizaines de véhicules blindés et chars légers

(Reuters) - La France a annoncé à l'issue d'un dîner de travail entre le président Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodimir Zelensky dimanche à Paris qu'elle allait former et équiper dans les prochaines semaines plusieurs bataillons avec des dizaines de véhicules blindés et de chars légers, dont des AMX-10RC. Dans une déclaration conjointe diffusée par l'Elysée, la France a dit poursuivre son soutien militaire à Kyiv pour tenir compte "en permanence" des besoins les plus urgents de l'Ukraine. Paris concentre en outre ses efforts "sur le soutien des capacités de défense aérienne de l'Ukraine afin de défendre sa population contre les frappes russes", est-il écrit. Une source à la présidence française a déclaré à des journalistes que des systèmes de défense supplémentaires, plus modernes, allaient être mis à disposition de l'Ukraine. Il n'est pas question pour l'heure de livrer des avions de chasse à Kyiv, comme celui-ci le demande, a ajouté la source. Le dîner entre Emmanuel Macron et Volodimir Zelensky, qui a duré un peu plus de trois heures dont une heure d'échanges en tête-à-tête entre les deux dirigeants, avait une vocation "très opérationnelle", a-t-on indiqué à l'Elysée. "Des décisions ont été prises sur le renforcement des capacités", a-t-on dit, ajoutant que beaucoup d'entre elles restaient confidentielles mais que certaines devraient être annoncées en ce début de semaine par Emmanuel Macron. "On a pu discuter des intentions ukrainiennes (en vue d'une contre-offensive). La France poursuit sur sa ligne, en écoutant les besoins de l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est de former des bataillons." Par ailleurs, dans leur déclaration commune, la France et l'Ukraine ont appelé "expressément la Russie à se retirer de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dont la saisie et la militarisation irresponsables par les forces armées russes constituent une grave menace." Les deux pays sont aussi convenus "de la nécessité d'intensifier les efforts pour garantir une mise en œuvre efficace des sanctions (contre la Russie) et empêcher et prévenir le contournement de ces sanctions dans et par des pays tiers". (Rédigé par Jean Terzian)