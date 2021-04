La France va donner 100.000 doses de vaccin AstraZeneca aux pays pauvres

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France devrait donner ce mois-ci 100.000 doses du vaccin d'AstraZeneca contre le COVID-19 à des pays en développement, devenant le premier pays de l'Union européenne à envoyer ses propres doses au programme COVAX destiné aux pays pauvres, a-t-on appris mercredi auprès de l'Elysée.

Emmanuel Macron a exhorté les pays de l'UE à envoyer 5% de leurs doses de vaccins aux pays en développement afin d'endiguer la propagation de nouveaux variants et empêcher la Chine et la Russie de tirer un avantage diplomatique de leur propre distribution de vaccins.

"La France va inaugurer le mécanisme européen de partages de vaccins avec COVAX. Sur le plan mondial. On espère bien que d'autres pays vont s'engager pour partager physiquement des vaccins avec COVAX", a déclaré un conseiller du chef de l'Etat.

Piloté par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Alliance du vaccin (Gavi) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi), le mécanisme COVAX a pour objectif de collecter et distribuer 2 milliards de doses de vaccins aux pays pauvres d'ici la fin de l'année.

En mars, COVAX a déclaré viser la distribution de 237 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca à 142 pays d'ici la fin mai, ajoutant avoir commencé à livrer le vaccin de Pfizer-BioNTech.

La France s'est engagée à livrer 500.000 doses d'ici la mi-juin, a indiqué le conseiller d'Emmanuel Macron.

"Vraisemblablement sur l'ensemble du mois d'avril, on devrait être en mesure de livrer 100.000 doses à peu près. Et donc on a vocation à monter en charge de cette manière-là en commençant à diversifier le panier de vaccin au-delà de ces 100.000 doses de vaccins AstraZeneca", a-t-il dit.

(Michel Rose, version française Jean-Stéphane Brosse)