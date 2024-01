La France va acheter 42 nouveaux hélicoptères H145 d'Airbus

PARIS, 23 janvier (Reuters) - Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé l'achat de 42 nouveaux hélicoptères H145 d'Airbus à destination des forces de sécurité civile et de gendarmerie nationale, selon un communiqué publié mardi par le ministère de l'Intérieur. "L'appareil H145 a vocation à remplacer la flotte obsolète du modèle EC145 qui équipe actuellement les deux flottes du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, particulièrement utilisées par les unités en outre-mer et en haute montagne", est-il précisé. Quelque 36 appareils seront acquis entre 2024 et 2028 pour renouveler les flottes de la sécurité civile. Pour la gendarmerie, six hélicoptères seront achetés entre 2025 et 2028, "à destination d'abord des sections aériennes de Gendarmerie d'Amiens et de Chamonix, puis de Cayenne". Le communiqué précise également que les nouveaux appareils pourront "faire face aux enjeux du réchauffement climatique" et aider à la lutte contre les incendies sur tout le territoire, puisqu'ils "pourront avoir une capacité d'hélicoptère bombardier d'eau de près de 1.000 litres". (Reportage Piotr Lipinski, version française Gaëlle Sheehan, édité par Zhifan Liu)