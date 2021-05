La France va accorder un prêt-relais de 1,5 milliard de dollars au Soudan

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France a confirmé l'octroi d'un prêt-relais de 1,5 milliard de dollars (1,23 milliard d'euros) au Soudan pour aider le pays à faire face à ses arriérés de dette vis-à-vis du Fonds monétaire international (FMI), à l'occasion d'une conférence internationale pour le Soudan organisée lundi à Paris.

Ce prêt-relais doit aider le Soudan à atteindre son objectif d'intégrer le mois prochain l'"Initiative pays pauvres très endettés" du FMI et de la Banque mondiale, qui vise à aider les pays pauvres à réduire des dettes jugées insoutenables.

Khartoum a déjà remboursé récemment ses arriérés auprès de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement grâce à des prêts-relais occidentaux, mais doit encore rembourser ses arriérés auprès du FMI.

Le Soudan, dont la dette extérieure s'élève à quelque 50 milliards de dollars, sort de plusieurs décennies d'isolement et de sanctions économiques sous le régime du président Omar al Béchir, renversé par l'armée en avril 2019 après de vastes manifestations de rue.

Un gouvernement de transition militaro-civil s'emploie à sortir le pays d'une crise économique profonde, marquée par une inflation à plus de 300% et des pénuries de produits de base, par une série de réformes supervisées par le FMI, dont une baisse des subventions sur l'essence et une dévaluation de la livre soudanaise en février dernier.

"La réduction de la dette soudanaise que nous allons amorcer prochainement est un premier résultat de ces réformes, et il conviendra que cette trajectoire de retour du Soudan dans le concert des nations soit confortée, au plan économique comme politique", a souligné Emmanuel Macron à l'ouverture de la conférence, qui sera suivie mardi d'un autre sommet consacré au financement des Etats africains, également à Paris.

(Matthieu Protard; Blandine Hénault et Jean-Stéphane Brosse pour la version française)