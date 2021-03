La France supprime l'obligation de tests négatifs pour les routiers irlandais

Crédit photo © Reuters

DUBLIN (Reuters) - La France va cesser d'exiger un résultat de test négatif au coronavirus pour les transporteurs routiers venant directement d'Irlande, a annoncé vendredi le ministère irlandais des Transports, en raison d'un taux de positivité très faible parmi les conducteurs.

Les négociants irlandais font transiter de plus en plus de marchandises directement par les ports de l'Union européenne plutôt que par la voie d'accès britannique ("UK Landbridge"), autrefois plus rapide mais désormais - depuis le Brexit en janvier - soumise à des contrôles administratifs et exposée à des délais plus longs.

La France a instauré l'obligation de tests négatifs en janvier quand le variant B.1.1.7 du coronavirus, détecté pour la première fois en Grande-Bretagne, est devenu dominant en Irlande.

La présentation d'un test négatif sera toujours exigée pour les chauffeurs routiers se rendant en France ou aux Pays-Bas en passant par la Grande-Bretagne, a précisé le ministère.

Selon ce dernier, seuls 14 résultats positifs ont été recensés sur 5.743 tests antigéniques au coronavirus pratiqués sur des conducteurs entre le 28 janvier et le 4 mars, soit un taux de positivité de 0,24%.

(Padraic Halpin, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)