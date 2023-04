La France se dirige vers une sécheresse plus sévère qu'en 2022, alerte le BRGM

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France risque de connaître une sécheresse plus sévère qu'en 2022 en raison du niveau très bas des nappes d'eau souterraine, notamment dans le sud du pays, théâtre l'an dernier d'importants feux de forêts, a déclaré jeudi le BRGM, le service géologique national. La France a connu l'été dernier sa pire sécheresse, et l'inquiétude concernant l'accès à l'eau s'accentue alors que l'hiver a été sec dans la plupart des pays européens. "La situation est inquiétante parce que c'est toute la France qui est touchée et on enchaîne plusieurs années sèches", a déclaré Violaine Bault, hydrogéologue au BRGM. Le niveau des nappes d'eau souterraine est inférieur à ceux de 2022, et leur recharge est insuffisante dans la plupart des pays après un hiver exceptionnellement sec, a-t-elle précisé. Selon le BRGM, 75% des niveaux des nappes restent sous les normales mensuelles avec de nombreux secteurs affichant des niveaux bas à très bas. De nombreuses régions françaises devront très probablement instaurer cet été des mesures de restrictions d'eau, notamment dans le centre et autour de Paris, a ajouté Violaine Bault. Certaines nappes sont à leur niveau le plus bas jamais enregistré dans le Roussillon et dans le sud du Var, deux régions touchées par de nombreux feux de forêts ces dernières années. Les cultures, notamment fruitières et viticoles, pourraient également être affectées par le manque d'eau dans le sud de la France. "L'humidité des sols, qui avait atteint des records bas début mars, a retrouvé des valeurs proches de la normale à l'échelle de la France suite au retour de la pluie sur une grande partie de l'Hexagone", a indiqué jeudi Météo France dans un rapport distinct. Les sols du sud-est de la France, déjà secs à la fin du mois de février, se sont toutefois encore asséchés dans le sud-est du pays, notamment dans l'Aude et dans les Pyrénnées-Orientales, précise Météo France. (Reportage Sybille de La Hamaide; version française Camille Raynaud édité par Matthieu Protard)