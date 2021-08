La France s'incline face à la Russie

par Martin Schmuda (iDalgo)

Pour son premier match au Championnat d'Europe de volley, l'Équipe de France féminine n'a pas créé l'exploit face à la Russie (1-3) à la Stark Arena de Belgrade. Les joueuses de Sergio Busato ont pris le meilleur départ et ont logiquement empoché le premier set (19-25). Dans la deuxième manche, les Bleues ont montré beaucoup de caractère et ont dominé leurs adversaires jusqu'au milieu du troisième (25-14, 14-11), grâce notamment aux belles performances de Lucille Gicquel (21 points) et Helena Cazaute (12 points, 39% à la réception). Les Russes ont ensuite accéléré et n'ont plus levé le pied jusqu'à la fin de la rencontre (20-25, 18-25). Les Tricolores auront fort à faire demain face aux Championnes du Monde et d'Europe en titre, la Serbie. De l'autre côté, la Russie bénéficiera d'une rencontre plus clémente sur le papier contre l'Azerbaidjan.