La France renforce sa sécurité à la frontière avec la Belgique (Darmanin)

PARIS, 17 octobre (Reuters) - La France a renforcé la sécurité à sa frontière avec la Belgique, a annoncé mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, au lendemain d'un attentat à Bruxelles où un homme se revendiquant de l'Etat islamique a tué deux ressortissants suédois. "Nous avons, dès le moment où nous avons su qu'il y avait un attentat à Bruxelles, renforcé la frontière entre la Belgique et la France, en coordination avec nos amis belges", a déclaré Gérald Darmanin au micro d'RTL. Le ministre de l'Intérieur a annoncé un renforcement de la présence policière à la frontière belge ainsi qu'à Lille, qui doit accueillir le match amical de football entre la France et l'Ecosse mardi soir. "Nous avons multiplié les moyens encore ce matin, on va doubler les effectifs à la frontière, le Raid sera mobilisé, il y aura six unités de forces mobiles au lieu de trois à Lille", a-t-il ajouté. (Rédigé par Zhifan Liu)