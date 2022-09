La France rend hommage à son 'amie' la reine Elizabeth II

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a rendu hommage jeudi à la reine Elizabeth II, "une amie de la France", décédée jeudi dans sa résidence estivale, le château de Balmoral en Ecosse, à l'âge de 96 ans.

"Sa Majesté la Reine Elizabeth II a incarné la continuité et l'unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir d'une amie de la France, une reine de coeur qui a marqué à jamais son pays et son siècle", a écrit sur Twitter le président français.

Dans un communiqué distinct publié dans la soirée, l'Elysée a déclaré que "le peuple français aussi porte son deuil".

"La République et le peuple français adressent à sa majesté le roi, à la famille royale, au gouvernement de Sa Majesté et au peuple britannique le témoignage de son amitié séculaire et de sa tristesse", a ajouté la présidence française.

Un drapeau du Royaume-Uni a été posé sur le perron de l'Elysée, montre un tweet de la présidence française accompagné de la légende "A sa majesté la reine Elizabeth II. Au peuple britannique".

Par ailleurs, la Tour Eiffel ne scintillera pas à minuit et restera éteinte en hommage à la monarque britannique.

(Rédigé par Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame et Jean Terzian)