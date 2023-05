La France réduit son déficit commercial à 8,023 milliards d'euros fin mars

(Reuters) - Le déficit commercial de la France a diminué fin mars pour s'établir à 8,023 milliards d'euros, selon les données publiées mardi par le bureau des Douanes françaises. Le déficit commercial de la France était de 9,302 milliards d'euros fin février. Au premier trimestre, le solde commercial s'est amélioré de 11,9 milliards d'euros, le redressement le plus important depuis au moins l'an 2000 en raison d'une forte baisse des importations, et notamment de l'énergie, "dans le sillage de la baisse des prix énergétiques constatée sur le trimestre", ont indiqué les Douanes dans un communiqué. "En dépit de cette amélioration record (...) le solde commercial, -29,8 milliards, reste bien plus dégradé que sur la période 2000-2020", précisent cependant les Douanes. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)