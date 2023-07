La France redoute une 5e nuit de violences après les obsèques de Nahel

PARIS (Reuters) - La France redoutait une cinquième nuit de violences, samedi, après les obsèques du jeune homme dont la mort par un tir de policier a provoqué une vague d'émeutes dans le pays, conduisant à l'annulation par Emmanuel Macron d'une visite d'Etat prévue en Allemagne. Vendredi soir, le gouvernement avait déployé 45.000 policiers et gendarmes et plusieurs blindés légers pour tenter d'endiguer la pire crise à laquelle le président Emmanuel Macron soit confronté depuis le mouvement des "Gilets jaunes" fin 2018. Compte tenu de la situation intérieure, le chef de l'Etat français a reporté sa visite d'Etat prévue en Allemagne de dimanche à mardi afin de "pouvoir rester en France ces prochains jours", a écrit l'Elysée dans un communiqué. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que 1.311 personnes avaient été interpellées, un chiffre en forte hausse par rapport aux 875 de la nuit précédente, mais souligné sur Twitter que les violences commises dans la nuit de vendredi à samedi ont été "d'une plus faible intensité en comparaison à la nuit précédente". Agé de 17 ans, Nahel a été abattu mardi lors d'un contrôle routier à Nanterre (Hauts-de-Seine). Lors de ses obsèques, plusieurs centaines de personnes ont patienté devant la grande mosquée de Nanterre, gardée par des volontaires qui maintenaient les caméras à distance. Dans la foule rassemblée à travers le boulevard, on pouvait entendre certains prier. "Je pense que c'est important que nous soyions tous ensemble", a dit Salsabil, une jeune femme d'origine arabe venue exprimer son soutien à la famille de Nahel. Marie, 60 ans, a dit de son côté avoir vécu à Nanterre pendant 50 ans et avoir toujours entendu parler de problèmes avec la police. La mort du jeune homme, filmée sur vidéo, a ravivé en France les accusations de violence policière et de racisme contre les quartiers populaires. Emmanuel Macron a rejeté l'idée d'un racisme systémique au sein des forces de sécurité en France. Après la cérémonie à la mosquée, le jeune homme devait être inhumé au cimetière du Mont Valérien. Jeudi, une marche blanche à sa mémoire a réuni plusieurs milliers de personnes dans les rues de Nanterre. INCENDIES ET PILLAGES Les autorités craignent que les troubles se poursuivent malgré les appels au calme et l'inquiétude des habitants dans les villes sous tension. Le ministère de l'Intérieur avait demandé vendredi aux préfets l'arrêt des bus et tramways à partir de 21h00 dans tout le pays. Dans plusieurs agglomérations, comme à Nantes et Saint-Nazaire, les transports s'arrêteront à nouveau samedi soir, dès 20h00, a annoncé par exemple la préfecture de Loire-Atlantique dans un communiqué. Selon le ministère de l'Intérieur, la dernière nuit de violences a fait près de 80 blessés parmi les policiers et les gendarmes et a été marquée par 2.560 incendies sur la voie publique, 234 autres incendies et dégradations et près de 60 attaques de commissariats, postes de police municipale et casernes de gendarmerie. Selon le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, plus de 700 commerces ont été victimes d'attaques et de dégradations depuis le début des violences urbaines mardi soir. Plusieurs maires ont demandé des renforts de police nationale et le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a prôné une réponse judiciaire plus ferme. Il a aussi mis en garde les jeunes - 30% des interpellés sont mineurs et ont en moyenne 17 ans - et leurs parents, notamment sur l'usage des réseaux sociaux lors des émeutes. "Que personne ne pense que derrière ces réseaux sociaux il y a l'impunité", a-t-il dit au tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne). "Il est impérieux que les gamins cherchent chez eux la nuit. C'est la place des enfants que d'être auprès de leurs parents et pas dans les rues", a aussi déclaré Eric Dupond-Moretti. Son homologue de l'intérieur, Gérald Darmanin, a rencontré vendredi des responsables de Meta, Twitter, Snapchat et TikTok. Snapchat a assuré avoir une tolérance zéro pour les contenus faisant la promotion de la violence. "Le bilan est moins important que les nuits précédentes, mais tout n'est pas réglé et nous restons particulièrement vigilants pour les nuits à venir", a déclaré Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, interrogé par BFM TV. Il s'est dit notamment préoccupé par la présence dans certains quartiers d'individus armés de fusils à pompe qui ont tiré sur des caméras de vidéo surveillance. La mairie de Persan-Beaumont (Val-d'Oise) a été incendiée cette nuit et plusieurs magasins et bureaux de tabac dégradés ou pillés, notamment en région parisienne et à Marseille, où les forces de l'ordre ont procédé à 95 interpellations. Le maire Marseille, Benoît Payan, a appelé de ses voeux un retour au calme. "Cette tristesse et cette colère sont légitimes", a-t-il déclaré sur BFM TV. "Pour autant, il ne faut pas que tout soit mis à sac, il faut des réponses de concorde nationale, de force tranquille, il faut que les choses reviennent à la normale." A Lyon (Rhône), le maire Grégory Doucet a déclaré sur la même chaîne qu'une quarantaine de magasins avaient été vandalisés ou dévalisés dans l'ensemble des arrondissements lyonnais. Il a appelé les opérateurs de trottinettes en libre service à retirer leurs engins de la voie publique afin que ceux-ci ne soient pas détournés pour servir d'armes. Plusieurs festivals ont été perturbés ou annulés en raison des troubles dans le pays, dont celui baptisé "Entre Rhône et Saône" à Lyon. Un concert de Mylène Farmer au stade de France a aussi été reporté. (Reportage Tassilo Hummel et Noémie Olive à Nanterre, avec Marc Leras à Marseille, Gilles Guillaume et Elizabeth Pineau à Paris)