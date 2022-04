La France réclame une enquête internationale sur des soupçons de massacre de civils au Mali

PARIS (Reuters) - La France souhaite l'ouverture d'enquêtes nationales et internationales sur des soupçons d'"exactions massives" dans un village du centre du Mali, qu'auraient commises des membres de l'armée malienne avec l'appui des paramilitaires russes du groupe Wagner, a déclaré lundi le ministère français des Affaires étrangères.

L'armée malienne a annoncé samedi avoir tué plus de 200 djihadistes lors d'opérations dans la région de Moura, au Mali, entre le 23 et le 31 mars.

Les Etats-Unis ont déjà jugé "extrêmement troublantes" les informations faisant état d'un nombre élevé de tués à Moura.

"La France est gravement préoccupée par les informations faisant état d'exactions massives dans le village de Moura par des éléments des forces armées maliennes accompagnées de mercenaires russes du groupe Wagner, et qui auraient causé la mort de centaines de civils", a déclaré la porte-parole du Quai d'Orsay lundi lors d'un point presse.

"La France (...) appelle à l'ouverture rapide d'enquêtes nationales et internationales pour établir les responsabilités de ces actes et traduire en justice leurs auteurs", a-t-elle ajouté, soulignant que Paris "s'inquiète de la multiplication des exactions au centre du Mali depuis le début de l'année 2022 et de l'impunité dans laquelle celles-ci se déroulent".

Les relations entre le Mali et l'Occident se sont nettement dégradées depuis que la junte au pouvoir à Bamako a reporté sine die les élections en février et conclu un accord de coopération avec des membres du groupe paramilitaire privé russe Wagner.

La France et ses partenaires impliqués dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel ont annoncé en février leur décision de retirer leurs forces militaires du Mali, jugeant désormais impossible de coopérer avec la junte malienne.

