La France réalise le premier essai d'un "planeur hypersonique"

La France réalise le premier essai d'un "planeur hypersonique"













PARIS, 27 juin (Reuters) - La France a procédé au premier essai d'un prototype de planeur hypersonique, a annoncé mardi la Direction générale de l'armement (DGA), dans le cadre des efforts du pays pour développer une nouvelle technologie de missiles capables d'échapper aux défenses aériennes les plus sophistiquées. Un premier tir d'essai de fusée sonde emportant le démonstrateur de planeur hypervéloce VMax a été lancé lundi depuis Biscarosse (Landes), a annoncé la DGA sur Twitter dans un message accompagné d'une photo. "Cet essai en vol était un défi technique inédit qui prépare l'avenir de notre feuille de route nationale hypervélocité", a ajouté la DGA, assurant que la France est l'un des seuls pays dans le monde à disposer d'une "expertise crédible" dans ce domaine. La DGA n'a pas donné de précisions sur le résultat de l'essai. En 2019, la France a confié à la société aérospatiale ArianeGroup la gestion du programme VMAX, qui vise à développer un démonstrateur de planeur hypersonique. Les planeurs hypersoniques, qui volent à des vitesses supérieures à Mach 5 (6.000 km/h), sont conçus pour transporter une ogive nucléaire ou conventionnelle. Contrairement aux missiles balistiques dont la trajectoire est fixe au moment du lancement, ils peuvent changer de direction à grande vitesse. (Reportage Dominique Vidalon, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)