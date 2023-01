La France rapatrie 32 enfants et 15 femmes détenues dans des camps syriens

PARIS (Reuters) - Trente-deux enfants et 15 femmes détenus dans des camps syriens ont été rapatriés ce mardi en France, annonce un communiqué diffusé par le Quai d'Orsay.

Ce communiqué précise que les mineurs ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance et que les femmes ont été remises aux autorités judiciaires.

Le Parquet national antiterroriste (PNAT) a précisé que parmi les 15 femmes, âgées de 19 à 56 ans, sept faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt et seront présentées à un magistrat instructeur ce mardi. Les huit autres ont été placées en garde à vue en exécution d'un mandat de recherche.

Après la chute de Daech en 2019, de nombreux gouvernements ont longtemps rechigné à rapatrier les femmes qui avaient rejoint les rangs du groupe Etat islamique en Syrie ou en Irak, craignant des menaces sécuritaires et des réactions négatives des opinions publiques sur le retour de personnes radicalisées.

Mais les critiques récurrentes de l'Onu, de l'Unicef, de différentes ONG humanitaires ou encore de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ont favorisé une accélération des rapatriements.

La France fait partie des pays dont la doctrine a évolué. Alors que le gouvernement refusait jusqu'à présent le rapatriement des Françaises ayant rejoint Daech - estimant qu'elles devaient être jugées sur place - et décidait au cas par cas pour les retours d'enfants, plusieurs opérations ont été organisées depuis un premier rapatriement groupé de 35 mineurs français et 16 mères début juillet dernier.

Au total, plus de 10.000 femmes et enfants étrangers sont encore retenus dans les camps de détention pour les familles de djihadistes d'Al-Hol et Roj, dans le Kurdistan syrien, selon un chiffre communiqué en décembre à Reuters par Badran Jia Kurd, haut responsable de l'administration régionale autonome.

De nombreuses ONG ont dénoncé les conditions sanitaires régnant dans ces camps délabrés et surpeuplés.

(Nicolas Delame et Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)