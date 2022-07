La France prête à livrer des drones au Bénin face aux groupes armés

COTONOU (Reuters) - La France pourrait livrer des drones et d'autres armes de pointe au Bénin afin d'aider le pays à faire face à une insurrection croissante de groupes islamistes qui menacent la région, a déclaré mercredi le président français, Emmanuel Macron, au cours d'une visite à Cotonou.

Emmanuel Macron s'est rendu au Bénin dans le cadre d'une tournée de quatre jours en Afrique, qui l'a déjà conduit au Cameroun et qu'il terminera par un déplacement en Guinée-Bissau.

L'Elysée a indiqué que cette tournée visait à renforcer les liens politiques et sécuritaires avec les pays d'Afrique occidentale et centrale.

Comme le Togo et la Côte d'Ivoire, pays du Golfe de Guinée, le Bénin est le théâtre d'attaques de plus en plus fréquentes perpétrées par des combattants liés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique (EI), alors que les violences s'élargissent au sud du Sahel.

La France compte achever d'ici la fin de l'été le retrait de son contingent de 2.400 soldats déployés au Mali, après une décennie de présence dans le pays, et cherche à redessiner sa stratégie de lutte contre les groupes islamistes dans la région.

Parmi les piliers de la nouvelle stratégie de Paris: aider les pays à renforcer leurs armées, leur fournir de l'aide et leur permettre de prendre le commandement des opérations sur le terrain. Les pays qui le demandent pourraient avoir des troupes françaises déployées sur leur territoire.

Emmanuel Macron a déclaré que la France fournissait déjà au Bénin des renseignements, des formations ainsi que d'autres aides civiles afin d'aider le pays à développer les zones vulnérables face aux insurgés.

Le chef de l'Etat a promis de livrer bientôt des véhicules, du matériel de déminage, des gilets pare-balle et des lunettes de vision nocturne.

Son homologue béninois Patrice Talon a déclaré que Cotonou espérait davantage, soulignant que la lutte contre le terrorisme était devenue l'un des principaux défis du pays et que cela pourrait nuire à son économie.

"Malheureusement, nous n'avons jusqu'à présent pas réussi à convaincre les autorités militaires françaises sur certains aspects de coopération militaire, particulièrement la livraison d'équipements, mais je salue le soutien de la France en matière de renseignement et de formation", a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

"Nous avons besoin d'armes", a ajouté le président du Bénin, faisant savoir que son pays avait les moyens financiers d'acquérir l'équipement souhaité auprès de tierces parties mais qu'il préférait faire affaire avec la France.

(Reportage Pulcherie Adjoha et John Irish, avec Ange Aboa à Abidjan, rédigé par Bate Felix; version française Diana Mandiá et Jean Terzian, édité par Jean-Stéphane Brosse et Matthieu Protard)