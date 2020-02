La France prête à aider le Liban, dit Le Maire à Ryad

Crédit photo © Reuters

RYAD (Reuters) - La France est prête à soutenir financièrement le Liban, dans un cadre bilatéral ou multilatéral, a déclaré dimanche à Reuters le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

"La France se tient toujours prête à aider le Liban. Cela a toujours été le cas dans le passé et ce sera le cas dans l'avenir", a dit le ministre français à l'issue d'une réunion des responsables du G20 à Ryad.

"Nous savons qu'il y a des liens entre ces deux questions, mais nous ne voulons pas mélanger la question du rétablissement économique du Liban, qui est aujourd'hui clairement une urgence, et la question de l'Iran", a-t-il ajouté.

Alors que la crise économique s'accentue au Liban, des Etats occidentaux et sunnites du Golfe ont prévenu que tout soutien à Beyrouth dépendait de la mise en oeuvre de réformes longtemps repoussées pour traiter les causes profondes de ses difficultés, comme la corruption et une gouvernance défaillante.

(Stephen Kalin; version française Henri-Pierre André)