La France porte à 100 ME son aide aux Palestiniens pour 2023 annonce Macron

PARIS, 9 novembre (Reuters) - La France va porter à 100 millions d'euros pour l'année 2023 le montant de son aide humanitaire à la population civile palestinienne, a annoncé jeudi Emmanuel Macron. "La France a annoncé 20 millions d'euros d'aide humanitaire supplémentaire depuis le 7 octobre et nous allons porter cet effort à 100 millions d'euros pour 2023", a déclaré le président de la République à Paris lors d'une conférence humanitaire sur la bande de Gaza. (Reportage Elizabeth Pineau, Jean-Stéphane Brosse pour le service français)