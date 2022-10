La France peut éviter des coupures électriques grâce aux "effacements" (EDF)

(Actualisé avec précisions et contexte)

PARIS, 10 octobre (Reuters) - La France dispose d'un potentiel d'interruptions volontaires de consommation d'électricité (effacement) de 5 à 6 gigawatts (GW) qui pourrait lui permettre d'éviter des coupures cet hiver, a déclaré lundi Marc Benayoun, directeur exécutif d'EDF chargé du Pôle Clients, services et territoires.

Le pays risque de devoir réduire sa consommation d'électricité au cours de l'hiver prochain afin d'éviter des coupures ciblées dans un contexte de tensions accrues sur sa sécurité d'approvisionnement, a prévenu mi-septembre RTE, le gestionnaire du réseau de lignes à haute tension.

"Si on est sur des températures très froides, avec des puissances appelées de 90 GW aux heures de pointe, 5 à 6 GW peuvent représenter 5 à 6% de la puissance, et c'est ce qui peut permettre d'éviter le délestage à ces heures-là", a dit Marc Benayoun.

"C'est certainement ça qui nous permettra de passer l'hiver et d'éviter des délestages", a-t-il ajouté.

Les "effacements" sont des interruptions volontaires de consommation basés sur des systèmes de rémunération et d'incitations tarifaires.

Marc Benayoun a également indiqué qu'EDF visait une augmentation d'environ 1 GW des capacités d'effacements au sein de son propre portefeuille de clients, qui s'élèvent aujourd'hui à un total de 2 GW environ.

Le dirigeant a également fait savoir que, dans le contexte de flambée des prix, un nombre croissant de clients revenaient chez EDF en France après des années de pertes de part de marché liées à l'ouverture à la concurrence.

Le groupe enregistre notamment une hausse du nombre de ses clients particuliers supérieure à 100.000 clients par mois depuis le mois d'août.

"Beaucoup de clients reviennent, dans tous les segments. Les fournisseurs alternatifs ne vont pas très bien - à part les très gros, bien sûr (...). Nous allons finir l'année 2022 avec une part de marché supérieure à celle du début de l'année, et ça fait bien longtemps que ce n'est pas arrivé", a déclaré Marc Benayoun.

Comme le reste de l'Europe, la France est confrontée à une crise énergétique inédite alimentée par la baisse des livraisons de gaz russe, sur fond de guerre en Ukraine, ainsi qu'à des opérations de maintenance et des problèmes de corrosion qui pénalisent fortement la production du parc de centrales nucléaires d'EDF et contribuent aux prix très élevés de l'électricité. (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Nicolas Delame, édité par Bertrand Boucey et Sophie Louet)