La France n'interviendra pas auprès de l'Allemagne sur Nord Stream 2, dit Le Drian

PARIS (Reuters) - La France ne fera pas pression sur l'Allemagne concernant le projet de gazoduc Nord Stream 2 avec la Russie, a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, au lendemain de la condamnation à une peine de prison de l'opposant russe Alexeï Navalny à Moscou.

"C'est de la responsabilité de l'Allemagne de faire les choix et de prendre les décisions nécessaires sur un projet qu'ils ont monté", a-t-il dit au micro d'Europe 1. "Je ne vais pas m'immiscer dans les choix énergétiques allemands."

"Nous avons avec les Allemands une discussion sur Nord Stream mais qui concerne essentiellement les enjeux de souveraineté énergétique européenne. Nous avons une discussion qui est une discussion sereine, loyale et franche", a ajouté le chef de la diplomatie française.

Le projet de gazoduc sous-marin Nord Stream 2, qui permettrait à la Russie de fournir l'Allemagne en contournant l'Ukraine, est au coeur des tensions entre la Russie et les Etats-Unis, qui ont multiplié les sanctions à son encontre.

Si Moscou et Berlin assurent qu'il s'agit d'un projet purement commercial, l'Allemagne est néanmoins de plus en plus sous pression en raison de la situation d'Alexeï Navalny.

L'opposant au président russe Vladimir Poutine a été condamné mardi à trois ans et demi de prison pour violation des termes de sa liberté conditionnelle dans une affaire de détournement de fonds pour laquelle il a été condamné en 2014.

Alexeï Navalny avait été arrêté le 17 janvier dernier à son retour en Russie après avoir été soigné pendant près de cinq mois en Allemagne à la suite de son empoisonnement par un agent neurotoxique en août dernier. Le Kremlin dément avoir joué le moindre rôle dans cette affaire.

