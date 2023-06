La France n'est pas prête face au changement climatique - rapport

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France n'est pas prête à faire face aux conséquences du changement climatique, estime le Haut Conseil pour le climat (HCC) dans son rapport annuel publié mercredi soir, en demandant à l'exécutif d'"acter l'urgence" et d'"engager les moyens". S'appuyant sur l'exemple de l'année 2022, marquée par la sécheresse, de nombreux incendies et des températures exceptionnellement chaudes, le HCC estime que "la réponse de la France au changement climatique doit monter en puissance". "La France est particulièrement exposée aux conséquences du réchauffement climatique, mais n’est pas prête à y faire face. L’adaptation doit passer du mode réactif prévalent aujourd’hui pour changer d’échelle et devenir transformatrice, en anticipant les changements futurs à plusieurs échelles temporelles : années, saisons et les événements extrêmes plus brefs". "La baisse des émissions se poursuit en France en 2022, mais à un rythme qui reste insuffisant pour atteindre les objectifs de 2030" (baisse des émissions nettes d'au moins 55% par rapport à 1990), constate encore l'organisme indépendant créé en 2018 pour évaluer l'action publique face au dérèglement climatique. Les rythmes de baisse des émissions sur la période récente sont insuffisants dans tous les secteurs à l'exception de celui du bâtiment, ajoute-t-il. (Jean-Stéphane Brosse)