La France n'a pas fait le poids contre la Norvège en amical

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour leur premier match amical avant les Jeux Olympiques de Tokyo, les handballeuses françaises affrontaient la Norvège à partir de 21h. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce soir, les Norvégiennes étaient déjà bien plus rodées que les Tricolores. Plus véloces, plus physiques et plus impliquées d'entrée, les Scandinaves menaient 17-11 à la pause. Au retour des vestiaires, la démonstration s'est poursuivie malgré un début de deuxième acte moins destructeur. L'éclaircie sera finalement venue de Cléopatre Darleux, deuxième gardienne française, qui a réalisé quelques beaux arrêts. Claire Vautier, jeune joueuse de 21 ans, a également pu se montrer à son avantage. Score final 30-21 en faveur de la Norvège, dans un match qui ressemblait plus à une mise en place et une recherche tactique pour Olivier Krumbholz. Les deux équipes s'affronteront de nouveau mardi.