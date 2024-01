La France n'a pas de "mercenaires" en Ukraine, dément le Quai d'Orsay

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Paris a démenti jeudi la présence de "mercenaires" français en Ukraine, rejetant comme une "manipulation grossière" les accusations en ce sens du ministère russe de la Défense. La Russie a annoncé mercredi avoir mené la veille au soir une "frappe de précision" à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine (nord-est), sur un bâtiment abritant selon elle des combattants étrangers, au nombre desquels des "mercenaires français". Le ministère de la Défense affirme que l'opération a fait une soixantaine de morts. L'information n'a pu être confirmée de source indépendante. "La France n’a pas de 'mercenaires', ni en Ukraine, ni ailleurs, contrairement à d’autres. Il s’agit d’une nouvelle manipulation grossière russe, il ne faut pas lui donner plus d’importance qu’aux précédentes et qu’aux suivantes qui ne manqueront pas d’arriver", a-t-on souligné au Quai d'Orsay. "La France fournit à l’Ukraine une assistance militaire matérielle et en formation, en pleine conformité avec le droit international, afin de l’aider dans son combat pour défendre sa souveraineté, son indépendance et son intégrité territoriale", a-t-on ajouté. (Reportage John Irish, version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)