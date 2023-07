La France n'a pas "d'autre objectif" que la sécurité de ses ressortissants au Niger-Quai d'Orsay

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France n'a pas "d'autre objectif" que la sécurité de ses ressortissants au Niger, a indiqué lundi le ministère français des Affaires étrangères. "Notre priorité est la sécurité de nos ressortissants et de nos emprises, qui ne sauraient être l'objet de violences, conformément au droit international. Nous n'avons pas d'autre objectif que celui-là", a indiqué le Quai d'Orsay dans une déclaration à Reuters. La junte militaire qui a pris le pouvoir la semaine dernière au Niger a affirmé lundi que le gouvernement renversé avait autorisé la France à conduire des frappes sur le palais présidentiel pour tenter de libérer le président déchu Mohamed Bazoum. (Reportage Michel Rose, rédigé par Blandine Hénault, édité par Tangi Salaün)