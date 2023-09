La France met sur pied un fonds d'aide de €2 million pour les droits LGBT+

(Reuters) - La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a annoncé lundi la création par la France d'un fonds de 2 millions d'euros destiné à soutenir ceux qui défendent les droits des personnes LGBT+ à travers le monde, a rapporté la porte-parole du Quai d'Orsay dans un communiqué. Cette annonce a été faite lors de l'événement célébrant le quinzième anniversaire du groupe LGBTI des Nations unies, auquel a pris part Catherine Colonna, qui mène la délégation française prenant part à l'Assemblée générale de l'Onu à New York. Jamais, jusqu'alors, de chef de la diplomatie française n'avait pris part à ce groupe, est-il précisé dans le communiqué. (Rédigé par Jean Terzian)