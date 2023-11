La France met au jour une campagne de désinformation numérique contre les JO 2024, selon un rapport

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le service chargé de la lutte contre les ingérences numériques (Viginum) a mis au jour une campagne de désinformation émanant d'Azerbaïdjan visant à remettre en cause la capacité de la France à organiser les Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris après les émeutes consécutives à la mort du jeune Nahel fin juin, montre un rapport publié lundi. Selon ce rapport consulté par Reuters et d'autres médias, cette campagne a débuté fin juillet sur le réseau X, anciennement Twitter, via un compte "dont l'identité déclarée correspond à celle d'un membre du parti Nouvel Azerbaïdjan", la formation du président Ilham Aliev. Elle a ensuite été amplifiée par de faux comptes, dont certains ont des liens avec l'Azerbaïdjan. "Les investigations ont montré qu'au moins un acteur étranger proche de l'Azerbaïdjan avait agi, via l'utilisation de procédés inauthentiques, dans l'objectif de porter atteinte à la réputation de la France dans sa capacité à accueillir les JOP 2024", est-il écrit dans ce rapport. Cette campagne, faite notamment de photos et d'une vidéo vue des millions de fois montrant des affrontements entre policiers et contestataires, était accompagnée du mot-clé #boycottparis2024 à la suite des émeutes en France provoquées par la mort fin juin du jeune Nahel par un tir de policier. Viginum a dit ne pas avoir été en mesure d'établir de lien direct entre cette campagne et les autorités azerbaïdjanaises. Ni le gouvernement azerbaïdjanais ni le parti d'Ilham Aliev n'étaient disponibles dans l'immédiat pour un commentaire. L'ambassade d'Azerbaïdjan en France n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Les relations entre la France et l'Azerbaïdjan étaient particulièrement tendues en juillet alors que Paris accusait Bakou de bloquer le corridor de Latchine, seule voie terrestre reliant l'Arménie au Haut-Karabakh, enclave en Azerbaïdjan alors peuplée essentiellement d'Arméniens de souche. L'Azerbaïdjan a depuis pris le contrôle du Haut-Karabakh lors d'une offensive éclair en septembre. D'après une source diplomatique française, la France a demandé à l'Azerbaïdjan des clarifications au sujet de cette campagne de désinformation. Les autorités françaises vont aussi discuter du sujet avec X dans les prochains jours, a jouté cette source. (Reportage John Irish, version française Bertrand Boucey, édité par Zhifan Liu)