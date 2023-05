La France, les Pays-Bas appellent l'UE à imposer des restrictions sur les jets privés

par Kate Abnett BRUXELLES, 26 mai (Reuters) - La France, les Pays-Bas, l'Autriche et l'Irlande ont appelé l'Union européenne à renforcer ses lois sur le climat afin de réduire l'impact des déplacements en jets privés, montre un document. L'aéroport Schiphol d'Amsterdam a annoncé en avril qu'il interdirait les jets privés qui, selon l'aéroport, produisent 20 fois plus d'émissions de CO2 que les avions commerciaux. La France a interdit cette semaine les vols intérieurs courts lorsque d'autres modes de transports, comme le train, sont disponibles. Les quatre pays ont indiqué dans un document transmis aux membres de l'UE que l'empreinte carbone par habitant des déplacements en jets privés, jugée "excessive", devrait inciter le bloc à agir. "Nous pensons que la plus grande attention doit être portée à cette question au niveau européen, surtout en étudiant la possibilité de mettre en place des mesures de régulation plus importantes concernant les déplacements en jets privés, afin que chacun participe aux efforts de décarbonation", était-il dit dans le document que Reuters a pu consulter. Les vols de jets privés ont augmenté de 64% en Europe en 2022, émettant plus de 5,3 millions de tonnes de CO2, selon une étude commandée par Greenpeace. Les ministres européens des Transports doivent se réunir le 1er juin. (Reportage Kate Abnett; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)