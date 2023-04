La France, le Japon et l'Inde vont créer une plate-forme pour coordonner la dette du Sri Lanka

Crédit photo © Reuters

par Dan Burns et Leika Kihara WASHINGTON (Reuters) - La France, le Japon et l'Inde vont annoncer jeudi la création d'une nouvelle plate-forme pour coordonner la restructuration de la dette Sri Lanka, a annoncé mercredi le ministre japonais des Finances. La plate-forme consistera probablement en une série de réunions des pays créanciers pour discuter de la dette. "Nous avons fourni de grands efforts pour mettre en place ce cadre", a déclaré Shunichi Suzuki lors d'une conférence de presse organisée à l'issue de la réunion des ministres des Finances des pays du G7. "J'espère que de nombreux pays y prendront part. Ce serait bien si la Chine s'y joignait." Le Fonds monétaire international (FMI) a alloué le mois dernier un programme de prêts de 2,9 milliards de dollars au Sri Lanka, afin de lui permettre de résoudre ses problèmes économiques. (Reportage Dan Burns; version française Camille Raynaud)