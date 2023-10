La France lance une campagne de vaccination contre la grippe aviaire

PARIS (Reuters) - La France a débuté lundi la vaccination de canards contre la grippe aviaire pour tenter d'endiguer le virus qui a tué des millions d'oiseaux dans le monde, une mesure qui a déjà incité les Etats-Unis à imposer des restrictions commerciales sur les importations de volailles françaises. La France est l'un des pays les plus touchés par la propagation mondiale sans précédent de l'influenza aviaire, communément appelée grippe aviaire. L'épidémie a provoqué d'importantes perturbations dans l'approvisionnement en viande de volailles et en oeufs et fait grimper les prix dans de nombreuses régions du monde ces dernières années. Face aux ravages provoqués sur les élevages de volaille et la crainte que le virus ne mute pour devenir transmissible à l'homme, le gouvernement français s'est résolu à lancer une campagne de vaccination nationale, devenant le premier pays exportateur de volailles à le faire. Les premiers injections ont été réalisées lundi matin sur des canards dans une ferme des Landes, en présence du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau. "C'est un moment d'optimisme, on a le sentiment de voir la lumière au bout du tunnel", a dit le ministre aux journalistes. Au total, 64 millions de canards vont être vaccinés sur un an pour un coût total de 96 millions d'euros, financé à 85% par l'Etat, a indiqué dans un communiqué le CIFOG, qui regroupe les professionnels de la filière canard et fois gras. "Ce dispositif de vaccination (...) est une première mondiale : il a pour objectif de protéger tous les élevages d'oiseaux et devrait mettre fin aux abattages préventifs d'animaux, que personne ne veut plus vivre", déclare le CIFOG. De plus en plus de pays envisagent de recourir à la vaccination contre la grippe aviaire mais les barrières commerciales provoquées par cette mesure en freinent l'adoption. Depuis le 1er octobre, les Etats-Unis ont mis en place des restrictions sur les importations de volailles françaises, évoquant un risque d'introduction du virus dans le pays. Le département américain de l'Agriculture estime que les oiseaux vaccinés peuvent ne pas montrer de signes d'infection et qu'il est donc impossible de déterminer si le virus circule dans l'élevage vacciné. En dépit d'âpres négociations, le Japon est également encore réticent à accepter les volailles françaises à la suite de la vaccination, a indiqué Marc Fesneau. La campagne de vaccination de la grippe aviaire en France se concentre dans un premier temps sur les canards, qui sont les plus vulnérables face au virus et qui ont représenté seulement 8% de la production totale de volailles en France en 2022. (Reportage Sybille de La Hamaide; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)