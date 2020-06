La France lance un plan de sauvetage de l'aéronautique de 15 milliards d'euros

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le gouvernement a annoncé mardi un plan d'aide de 15 milliards d'euros pour l'industrie aéronautique française, frappée de plein fouet par la crise du coronavirus et dont l'évolution est jugée cruciale dans l'effort de réduction des émissions de CO2 à l'échelle mondiale.

Ce plan de relance sectoriel, dont le montant intègre l'aide financière de sept milliards d'euros déjà accordée à Air France-KLM, représente "un effort total de 15 milliards d'euros", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire à l'occasion d'une conférence de presse à Bercy.

Il comporte notamment deux fonds dédiés au soutien des PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire) de la filière: un fonds d'investissement avec une dotation initiale de 500 millions d'euros dès cet été, qui atteindra un milliard d'euros à terme, pour favoriser leur développement et un fonds de 300 millions d'euros pour la robotisation et la numérisation.

Il prévoit également 1,5 milliard d'euros d'aides publiques sur les trois prochaines années pour soutenir la recherche sur la "décarbonation" des avions.

Soucieux de maintenir le rang de la France et de l'Europe dans le marché aéronautique mondiale face aux concurrents américain Boeing et chinois Comac, le gouvernement a décidé de décréter "l'état d'urgence pour sauver notre industrie aéronautique, pour lui permettre d'être plus compétitive, pour lui permettre d'être plus décarbonée au XXIe siècle", a souligné Bruno Le Maire.

Au-delà de ce plan, également porté par les ministres Florence Parly (Armées), Elisabeth Borne (Transition écologique) et Jean-Baptiste Djebbari (Transports), le secteur aéronautique continuera aussi à bénéficier de mesures non spécifiques mises en place depuis le début de la crise, comme les prêts garantis par l'Etat, ainsi que d'aménagements des dispositifs de chômage partiel ainsi que des garanties publiques à l'export par exemple.

(Tim Hepher, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey et Jean-Michel Bélot)