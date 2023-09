La France, la GB et l'Allemagne vont maintenir les sanctions contre le programme balistique de l'Iran, dit Borrell

PARIS (Reuters) - La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont informé l'Union européenne (UE) de leur intention de maintenir les sanctions contre le programme balistique de l'Iran, qui doivent expirer en octobre, a déclaré jeudi le responsable de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell. "Les ministres des Affaires étrangères estiment que l'Iran ne respecte pas ses obligations depuis 2019 et considère que ce problème n'a pas été résolu par le mécanisme permettant de régler les différends prévu par le Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPoA en anglais)", a indiqué Josep Borrell dans un communiqué. "Ils ont fait part de leur intention ne pas prendre les mesures concernant la levée de nouvelles sanctions le 18 octobre 2023." (Reportage John Irish; version française Camille Raynaud, édité par Zhifan Liu)